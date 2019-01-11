Beşiktaş için yeni aday: Miranda

Roco’dan şu ana kadar verim alamayan Beşiktaş, Vida’yı da iyi teklif gelmesi halinde satacak. Beşiktaş’ın stoperdeki alternatif planlaması da hazır.

İtalya seferine çıkan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, burada hem gidecek hem de gelecek oyuncular konusunda temaslarda bulundu.

Milan’ın stoperi Zapata gündemde yer alırken, İtalya’da Miranda’nın menaceriyle de temas kurulduğu öğrenildi. İnter’den ayrılmayı planlayan 34 yaşındaki Brezilyalı stoper, Galatasaray’ın da gündeminde.

Miranda Serie A’da bu sezon 7 maça çıktı.