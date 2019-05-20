Beşiktaş için Tatarusanu iddiası

Süper Lig'de bu sezon zirvenin gerisinde kalan ve maddi olarak kısım kısım zorluklar yaşayan Beşiktaş'da yeni yönetim yeni sezonun planlamasını da yapmaya başladı.

Fransız gazeteci David Phelippeau'nun iddiasına göre, Beşiktaş, Nantes'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki kalecisi Ciprian Tatarusanu ile ilgileniyor.

Rumen kaleci kariyeri boyunca Gloria Bistrita, Daco-Getica, Steaua Bukarest, Fiorentina ve Nantes formaları giydi.

Fransa Ligue 1'de son olarak boy gösteren tecrübeli eldiven 27 maçta boy gösterdi ve kalesinde 30 gol gördü. 8 öaçta ise kalesini gole kapadı.

Beşiktaş'ın bu transfere yönelmesinin nedeni olarak da Tolga Zengin'in sezon sonu takımdan ayrılacak olması gösteriliyor.

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