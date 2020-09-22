'Beşiktaş için şu an yarışma değil, kulübe destek zamanı'

Av. Burak Alcan, Beşiktaş'ta yapılacak olan yüzük değişikliği konusu hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

İşte Burak Alcan'ın yaptığı açıklamalar:

BEŞİKTAŞ’DA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ SORUNLARI ÇÖZER Mİ?

-Güncel haliyle tüzük; 68 asıl ve 6 geçici maddeden oluşmaktadır-

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü bir dernek olarak kurulmuştur ve yasalara göre her derneğin kuruluş tüzüğü mevcuttur. Tüzük içerisinde; derneğin adı, amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı, derneğe üye olma, derneğin yönetimi gibi çok önemli konular düzenlenir. Kısaca dernek tüzüğü dernek hakkında önemli bilgiler ve derneğin faaliyetlerinde yol haritası olan ilkeler bütünüdür. Beşiktaş Jimnastik Klübü Türkiye’deki en eski spor kulübüdür ve bu anlamda en eski dernek tüzüklerinden birine sahiptir. Güncel haliyle tüzük; 68 asıl ve 6 geçici maddeden oluşmaktadır."

-Beşiktaş camiası kısa bir süre içerisinde dernek tüzüğünde değişiklik bekliyor-

"Zamanın değişen koşullarına uyum, ancak değişimle mümkün olabilmektedir. Her kurum gibi spor kulübü dernekleri de bazen değişime ihtiyaç duyarlar. Bu değişim sayesinde kulübün faaliyet ve yönetim uygulamaları günümüz şartlarına uygun hale getirilir. Beşiktaş JK Divan Başkanlık Kurulu’ndan 1 Temmuz 2020 tarihinde “Tüzük Yenileme Çalışmaları” hakkında bir duyuru yayınlandı. Bu duyuruda üyelere; kulübün faaliyet ve yönetim uygulamalarının günümüz şartlarına uygun olması amacıyla tüzükte birtakım yenileme çalışmaları yapılması gerektiği, çağdaş bir tüzüğe ihtiyaç duyulduğu, kulübü geleceğe taşıyacak yeni bir tüzük hazırlayabilmek amacıyla Divan Başkanlık Kurulunun bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulduğu, üyelerin çalışma grubuna önerileriyle destek verebileceği bildirildi. Yani Beşiktaş camiası kısa bir süre içerisinde dernek tüzüğünde değişiklik bekliyor."

-Tüzük Değişimi Sorunları Çözer mi?-

"Geçmişten gelen birtakım yapısal sorunlar nedeniyle Türk futbol takımlarının içine düştüğü ekonomik darboğaz artık bütün kamuoyunun bildiği bir gerçektir. Bu çıkmazdan Beşiktaş’ımız da maalesef nasibi almıştır. Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi, yaptığı bir açıklamada kulübün her ay 25 milyon TL zarar ettiğini, 3,3 milyar TL'lik kulüp borcunun da 2023'te 4.1 milyar TL'ye dayanacağını söylemiştir. Diğer takımlarda olduğu gibi, Beşiktaş’ın da ekonomik sorunları Korona virüsü pandemi döneminde daha da artmıştır. Genel kanı; geçmişten günümüze yapılan birtakım yönetimsel hataların ve eksikliklerin bugünkü sorunların ortaya çıkmasına sebep olduğu yönündedir. Tüzük değişikliği bu sorunları çözer mi? Elbette sadece tüzük değiştirmek sorunları çözmek, ancak tüzük bir yol haritası ve uyulacak ilkeler bütünü ise, elbette öncelikle tüzüğün değişen şartlara uygun ve birikmiş problemleri çözecek şekilde yenilenmesi gerekir. Eğer geçmişteki sorunlarla tekrar karşılaşılmak istenmiyorsa, bir mantalite değişimi ile yola devam edilmesi elzemdir."

-Borçlanma konusunda etkin sınırlamalar getirilmeli-

"Günü kurtaracak değişiklik yapılmamalıdır. Örneğin yönetim kurulu üye sayısını düşürmek ya da artırmak, armanın şeklini, rengini değiştirmek, adres değiştirmek gibi bazen gerekli dahi olsa, ilk etapta aslında takımın geleceğine doğrudan etki etmeyen ve yapısal bir nitelik de taşımayan değişikliklerden bahsetmiyoruz burada. Yapılması gereken etkin ve kârlı bir yönetim gücünün tesis edilmesi, yönetimin kararlarında Beşiktaş camiasının çıkarlarını gözetecek kararların alınmasını sağlayıcı demokratik yapının kurulması, kulüp icra kurullarında çalışanların Beşiktaş’ın çıkarları yönünde çalışmasını sağlayıcı tedbirlerle önünün açılması, yanlış giden bir durum olduğunda bunun caydırıcı yaptırımlara bağlanması, borçlanma konusunda etkin sınırlamalar getirilmesidir."

-Eğer taraftarınızı sevindirmek istiyorsanız güçlü bir kulübünüz, güçlü takımlarınız olacak-

"Beşiktaş dev bir camiadır. Beşiktaş’a gönül vermiş milyonların kalbi Beşiktaş için çarpmaktadır. Kulüplerin geleceği konusunda çağdaş dünyanın öngördüğü formül açıktır: Eğer takımların güçlü bir mali yapısı yoksa güçlü bir takım olması da mümkün değildir. Öyleyse başarılı bir takım oluşturmak için ekonominiz güçlü olacak. Bu konu artık başarı listesinin en başında gelmektedir. Eğer taraftarınızı sevindirmek istiyorsanız güçlü bir kulübünüz, güçlü takımlarınız olacak. Güçlü takım ise bugünün dünyasında güçlü bir maliye ile olur. Kulüp yönetimine talip olan herkes bunu bilmek ve güçlü bir maliyeyi vaat etmek zorunda. Yönetime geldikten sonra da şikâyet etme hakkımız yok. Her gelen yönetim kendisinden önceki yönetimin başarılarına bir yenisini ekleyecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi, eğer başarı isteniyorsa her gelen yönetim, kulübün mali kaynaklarına yeni mali kaynaklar da eklemelidir. Aksi takdirde başarıdan ve başarının devamlılığından bahsedilemeyecektir."

-Başkanın Yeni Yönetim Konsepti-

"Beşiktaş Başkanı Sayın Çebi, adaylığını koyarken “Şu anda yarışma değil, kulübe destek verme zamanı” parolasıyla işe başlamıştı. Aslında bu parola dahi Beşiktaş’ın bir an önce düzlüğe çıkması mecburiyeti çığlığını içinde barındırıyordu. Düzlüğe çıkacak bir kulüp ancak şeffaf ve uzman bir yönetim ile mümkün olacaktır. Yönetimde şeffaflık, sadece başkanın yahut başkanın yakın çevresinin kararlarıyla biçimlenen değil, Beşiktaş camiasının hislerine tercüman olacak geniş bir yönetime katılım stratejisiyle mümkün olabilir. Yeni tüzükten ilk beklenti; yönetime katılımın genişletilmesi ve böylece daha demokratik bir yönetim tarzına kavuşulmasıdır. Beşiktaş kulübü Türkiye Cumhuriyeti değerlerinin benimsenmesi konusunda lider kulüptür. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan demokratik yönetim, Beşiktaş kulübü açısından da vazgeçilmezdir. Bu bağlamda Sayın Başkan Çebi’nin 19 Ekim 2019 tarihinde yaptığı konuşmada söylediği “kararları tek başına başkanın değil, yönetimin oy çokluğuyla alacağına ilişkin ifadeleri” çok anlamlıdır. Bizlere yol göstericidir ve gelecekte gidilmesi gereken temel felsefeyi de işaret etmektedir."

-Kulüp Borç Batağından Nasıl Çıkar?-

Sayın Başkan Çebi, seçim öncesi verdiği bir demeçte "Bana, Beşiktaş'a para verecek dedirtemezsiniz" demişti. Başkanın bu sözü farklı yerlere çekilse de aslında bugün modern spor kulübü yönetim anlayışında Başkanın kulübe para getirmesi gibi uygulamalar geride kalmıştır. Bu anlamda Sayın Başkanın sözü doğrudur ve ilkelidir. Çünkü para getiren bir uygulama para götürebilir de. Kulüp yönetimi profesyonelleşmeli, kulüp yöneticileri kalbi Beşiktaş sevgisiyle atan profesyonellerden oluşmalıdır. 2020 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Bayern Münih Spor Kulübü'nün başkanı Herbert Hainer uzun yıllar Adidas Firmasının yöneticiliğini yapmıştır. Bu seçim tesadüfi değildir. Öyleyse Kulübe Yönetici olmak için sadece o kulübe gönül vermiş olmak etmez, aynı zamanda o kulübü başarılı bir geleceğe taşıyacak profesyonellik, uzmanlık ve vizyon da gerektirir."

-Sayın Başkanın bu açıklamaları bu tüzük değişikliği ile vücut bulacak-

"Sayın Başkan aynı açıklamasında; kulübün yönetimin sistemini değiştireceğini belirterek, kararları tek başına başkanın değil, yönetimin oy çokluğuyla alacağını vaat ediyordu. İşte Sayın Başkanın bu açıklamaları sanırız bu tüzük değişikliği ile vücut bulacak. Sayın Başkan Çebi, başkanın tek başına ağır sorumluluklar altına girmesini doğru bulmadığını belirterek, “Başkanlık sistemini kaldırıyorum. Kararların oy çokluğuyla alınması için tüzük değişikliği önereceğim” demişti."

-Beşiktaş’ın geleceğine güvenle bakıyoruz-

"Başkanın geçmişteki açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla kulübün geleceğinin gerek mali gerekse yönetimsel açıdan ipotek altına alınmaktan kurtarılması gerekmektedir. Kalıcı gelirler sağlanmalı, karlı işletmeler düşünülmeli, mali açıdan güçlü bir kulüp yaratılmalıdır. Elbette kulübün imkânları ve zenginlikleri Beşiktaş’a gönül vermiş yetenekli yöneticiler tarafından korunmalı ve geliştirilmelidir. Tüzükte yapılacak değişikliklerle yönetim kademesinin çok aşamalı olarak kontrolden geçirilmesi ve mali denetimin objektif ve sıkı şekilde yapılması gerekmektedir. Sayın Başkanın iradesinin de bu yönde olduğunu kendisinin geçmişteki açıklamalarından anlıyoruz ve bu bağlamda Beşiktaş’ın geleceğine güvenle bakıyoruz."

-Beşiktaş camiasına açıklanması beklenmelidir-

"Planlanan tüzük değişiklik metni ve gerekçelerinin tamamı bilinmeden, duyumlar ve varsayımlar aracılığıyla yapılan eleştiriler Beşiktaş’a ve yönetimine zarar verir. Bu nedenle tüzük değişikliği hakkında yapılacak eleştirilerin amacına ulaşabilmesi için öncelikle yönetim tarafından tüzük değişikliğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama ve taslak çalışmasının Beşiktaş camiasına açıklanması beklenmelidir. İyi niyet ve gerçek Beşiktaşlılık bunu gerektirir."

Kaynak: Ortacizgi