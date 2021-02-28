Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saate yakın sürdü. Önceki gün Yukatel Denizlispor ile yapılan maçta forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise pas ve top kapma çalışmalarının ardından minik kale maç yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Ligde 3’te 3’le yoluna devem eden Kara Kartal’ın idmanı, oldukça keyifli gerçekleşti. Kazanılan Denizlispor maçının moraliyle çıktıkları antrenmanda pozitif görüntüler sergileyen futbolcular, teknik ekibi de memnun etti. Siyah-Beyazlı ekip, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.