Beşiktaş için Sergey Sydorchuk iddiası!

Transferde bir hayli hareketli saatler yaşayan Beşiktaş'la ilgili bir iddia da Ukrayna basınından geldi. Siyah Beyazlılar'ın Dinamo Kiev'de forma giyen 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Sergey Sydorchuk'u kadrosuna katabileceği öne sürüldü.

Ülkede yayım yapan Tribuna adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan Ukraynalı futbolcuyu sezon sonuna dek kiralamak istiyor. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen Sydorchuk, altı yıldır Dinamo'da top koşturuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler