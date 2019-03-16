Beşiktaş için özel gün: 2000!

Araştırma haber: Aslıhan Çil

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig’de tüm sezonlarda yer alan Beşiktaş, bugün 2000. maçını Göztepe karşısında oynayacak. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de çıktığı 1999 maçta 1080 galibiyet, 553 beraberlik, 366 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 3254 gol atan Kara Kartal, kalesinde ise 1685 gol gördü. Ligde ilk maçını 21 Şubat 1959 tarihinde Alsancak Stadı’nda Altay ile oynayan Beşiktaş, Nazmi Bilge’nin attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

Ezeli rakipler iki fazla

Kara Kartal’ın Süper Lig’deki ezeli rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe ise Süper Lig’de 2000. maçlarına iki hafta önce çıkmıştı. Ligin ilk sezonu olan 1959’da, gruplarını lider bitiren Fenerbahçe ile Galatasaray finale kaldı. Bu iki takım rövanşlı oynanan final maçlarında mücadele ettiği için lig tarihinde Beşiktaş’tan ikişer maç daha fazla yaptı.

15 şampiyonluğu var

Beşiktaş, ligde 15 şampiyonluk sevinci yaşadı. Kulüp, 1959’da başlayan ligde 13 kez şampiyon olurken 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Federasyon Kupası Şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edilmesine karar verilmesi sebebiyle toplam şampiyonluk sayısı 15’e yükseldi.

48 haftalık yenilmezlik rekoru

Beşiktaş’ın ligdeki dikkati çekici unvanlarından biri, en uzun süre yenilmeyen ekip özelliği taşıması oldu. Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara’da Gençlerbirliği’ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992’de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden Siyah- Beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 14. haftasında Galatasaray’a 3-1 yenilerek sona erdi.

Üst üste 13 maçı kazandı

Ligde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru da Beşiktaş’a ait. Siyah-Beyazlılar, 1959-1960 sezonunda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı. Ligde şimdiye kadar sadece iki takım sezonu yenilgisiz kapatabilirken bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi. Kara Kartal, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.

En farklı galibiyet

Süper Lig’deki en farklı skorlu galibiyet de Beşiktaş’ın elinde bulunuyor. Kara Kartal, 1989-1990 sezonun 6. haftasında, 15 Ekim 1989 tarihinde İstanbul’da oynanan Adana Demirspor maçını 10-0 kazanarak tarihe geçti. Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş’ın gollerini Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3) attı.

Beşiktaş'ın enleri:

En çok kazandığı sezon:

1959-1960 (38 maçta 29 galibiyet)

En çok yenildiği sezon:

1997-1998 (34 maçta 12 yenilgi), 2011-2012 (40 maçta 12 yenilgi)

En çok berabere kaldığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik)

En çok gol attığı sezon:

1996-1997 (34 maçta 88 gol)

En farklı skorlu galibiyeti:

10-0 Adana Demirspor (1989-1990)

En çok oynayan futbolcusu:

Rıza Çalımbay (494 maç)

En çok gol atan futbolcusu:

Feyyaz Uçar (170)