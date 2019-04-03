Beşiktaş için olay iddia! 17 milyon Euro...

Maddi olarak kötü günler geçiren ve basketbol şubesine ödenme yapılamadığı gerekçesiyle bugün idmana çıkmayan oyuncuların olduğu belirtilen Beşiktaş için olay bir iddia ortaya atıldı.

Siyah Beyazlı ekibin CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Everton'da olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nikola Vlasic için sezon sezonu İngiliz kulübüne 17 milyon euro teklif edeceği iddia edildi.

İddianın sahibi ise 24sata Hrvatska adlı bir haber sitesi. Beşiktaş cephesinin bu iddialara ne diyeceği ise tam bir merak konusu.