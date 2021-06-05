Beşiktaş için Mijo Caktas iddiası

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , aradığı 10 numarayı Hırvatistan'da buldu.

Yunan basını Thrylos24'ün Polonyalı gazeteci Zbigniew Zulczyk'e dayandırdığı haberde siyah beyazlılar, Hırvat ekibi Hajduk Split'te forma giyen Mijo Caktas'ı gündemine aldı. 29 yaşındaki futbolcuyla Kasımpaşa, Antalyaspor, Olimpiakos ve AEK'nın da ilgilendiği öğrenildi.









17 maçta 12 gole katkı

2018 yılından beridir Hajduk Split forması giyen ve sözleşmesi Haziran ayının sonunda sona erecek olan Caktas, Hırvat ekibiyle bu sezon çıktığı 17 lig maçında 9 gol 3 asistlik performans sergiledi.