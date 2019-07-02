Beşiktaş için Kevin Prince Boateng iddiası

Transferin sessiz takımlarından Beşiktaş'ın Kevin Prince Boateng ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

02 Temmuz 2019, Salı 01:04 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş için Kevin Prince Boateng iddiası

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin aşağısında kalan ve yeni sezona teknik direktör değişikliği ile giren Beşiktaş'ta transfer dönemi, maddi durumdan dolayı sessiz geçiliyordu.

Bu sessizlik uzun sürecek gibi durmuyor ve Siyah Beyazlılar için flaş bir iddia İtalya'dan geldi. Çizme'de tanınmış bir gazeteci olan ve Türkiye transfer piyasasında da tanınan bir isim olan Di Marzio, Beşiktaş'ın Kevin Prince Boateng'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını iddia etti.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu son olarak Barcelona'da kiralık olarak forma giydi. Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Boateng sadece 4 maça çıkabildi. Bu maçlarda da skora katkısı olmadı.

Golcü futbolcunun İtalya'nın Sassuolo Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...