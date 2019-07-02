Beşiktaş için Kevin Prince Boateng iddiası

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin aşağısında kalan ve yeni sezona teknik direktör değişikliği ile giren Beşiktaş'ta transfer dönemi, maddi durumdan dolayı sessiz geçiliyordu.

Bu sessizlik uzun sürecek gibi durmuyor ve Siyah Beyazlılar için flaş bir iddia İtalya'dan geldi. Çizme'de tanınmış bir gazeteci olan ve Türkiye transfer piyasasında da tanınan bir isim olan Di Marzio, Beşiktaş'ın Kevin Prince Boateng'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını iddia etti.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu son olarak Barcelona'da kiralık olarak forma giydi. Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Boateng sadece 4 maça çıkabildi. Bu maçlarda da skora katkısı olmadı.

Golcü futbolcunun İtalya'nın Sassuolo Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.