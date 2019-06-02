Beşiktaş için Hatem Ben Arfa iddiası!

Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen Hatem Ben Arfa, hemen her transfer döneminde olduğu gibi bu yaz da Türk kulüplerinin gündeminden düşmeyecek gibi görünüyor. Son olarak Fransa'da yayım yapan Soccer Link adlı internet sitesi, 32 yaşındaki yıldız futbolcuya Real Betis, Sevilla ve Espanyol ile birlikte Beşiktaş'ın da talip olduğunu yazdı.

Haberde Rennes ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan dünyaca ünlü 10 numaranın takımdan ayrılma niyetinde olduğu belirtilirken oyuncunun menajerinin Sevilla'nın sportif direktörü Monchi, Real Betis'teki mevkidaşı Lorenzo Serra Ferrer ve Espanyol yöneticileriyle birtakım görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler