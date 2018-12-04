Beşiktaş için flaş Okaka iddiası!

İtalyanların dünyaca ünlü Gazetecesi Gianluca Di Marzio'nun servis ettiği habere göre; Beşiktaş, Stefano Okaka'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bu sezon Watford'da forma şansı bulamayan İtalyan forvet Stefona Okaka kendine çıkış yolları arıyor.

Okaka'nın Türkiye'den Beşiktaş'a büyük ilgisinin olduğu belirtilen haberde, siyah beyazlıların oyuncunun aynı zamanda menajeri olan kardeşiyle zaten bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Arsenal'in de ilgilendiği İtalyan oyuncuya Türkiye'den başka taliplerin de olduğu belirtildi.