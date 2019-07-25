Beşiktaş için flaş iddia: Miguel Borja

Başkan Fikret Orman’ın, “Transfer için oyuncu satmayı bekleyeceğiz” açıklamasının ardından Beşiktaş için flaş bir isim iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, gelecek sezon Palmeiras’ta forma giymek istemeyen santrfor Miguel Borja’yı, Siyah-Beyazlılar’ın kadrosuna katmak istediğini yazdı. Ayrıca aynı şekilde Yeşil-Beyazlı kulübün de 26 yaşındaki golcüye gelecek sezonun kadro planlamasında yer vermeyeceği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Kolaylık sağlanacak

Palmeiras ve Borja’nın karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmak istemesi nedeniyle bir bilgiye daha ulaşıldı. Brezilya ekibinin, Kolombiyali santrforun satışında zorluk çıkarmayacağı aksine kolaylık sağlayacağı haberde yer aldı. Tecrübeli futbolcunun, artık Avrupa’da forma giymek istediği ve bu yüzden Beşiktaş’ta oynamaya sıcak bakacağı belirtildi.

Kariyerinde 241 maça çıkan Borja, 93 kez rakip fileleri havalandırdı.