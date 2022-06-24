Beşiktaş için flaş Haris Seferovic iddiası

Golcü transferi için listenin ilk sırasında yer alan Weghorst'ta önemli aşama kaydeden Beşiktaş için flaş bir iddia daha gündeme geldi.

Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, Benfica forması giyen Haris Seferovic'i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Benfica ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki İsviçreli golcü, geçtiğimiz sezon 15 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.

Arnautovic, Cenk Tosun ve Muleka...

5 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya kampına kadar golcü transferinin bitmesini talep eden teknik direktör Valerien Ismael'in isteği üzerine forvet mesaisini sürdüren Beşiktaş'ta Arnautovic, Cenk Tosun ve Muleka gibi isimlerde gündeme gelmişti.



