Beşiktaş her maç gol atıyor, herkes gol atıyor

Beşiktaş, Başakşehir galibiyetiyle ligde üst üste 6'ncı galibiyetine ulaştı. Birinci devrede 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu kez 6 maçı kazanarak kendi serisini geliştirmiş oldu. Son puan kaybını 23'üncü haftada Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak alan siyah beyazlılar, sonrasında İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Başakşehir'i yendi. Beşiktaş bu 6 karşılaşmalarda 13 gol atarken kalesinde de 3 gol gördü.

İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI 6'NCI GALİBİYETİNİ ALDI

Beşiktaş bu sezon ligde İstanbul takımlarıyla oynadığı 6 maçı da kazanarak bir alanda daha rakiplerine üstünlük kurdu.

Siyah beyazlılar ligin ilk yarısında Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi 4-3, Kasımpaşa'yı 3-0, Galatasaray'ı 2-0 ve Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenmişti. İkinci yarıda İstanbul takımlarıyla ilk maçına Başakşehir karşısında çıkan Beşiktaş, 6'ncı maçını da 3-2 kazanarak İstanbul takımlarına karşı 6'ncı galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar bu 6 maçta rakip ağlara 19 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

HER MAÇ GOL ATIYOR, HERKES GOL ATIYOR

Beşiktaş 28 maçta attığı 62 golle ligin en çok gol atan takımı durumunda. Siyah beyazlılar yenildiği maçlar da dahil bu 28 maçın 27'sinde gol atma başarısını gösterirken, sadece 1 maçta gol atamadan 90 dakikayı tamamladı. Üstelik Beşiktaş, 4'üncü haftadaki 1-0'lık Gençlerbirliği mağlubiyetinden bu yana ligde 23 maçın tamamında gol atarak liderliği ne kadar hak ettiğini de gösterdi. Siyah beyazlıların şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Fenerbahçe 6 maçta, Galatasaray ise 4 maçta gol atamayarak bu alanda da Beşiktaş'ın gerisinde kaldı.

Beşiktaş'ta 20 futbolcu gol katkısı verirken, 15 oyuncu da asist yaparak takım olmanın önemini ortaya koyan bir istatistik sergilenmiş oldu. Bu arada siyah beyazlı takımın golcüleri Aboubakar 15 ve Larin 14 olmak üzere toplam 29 gol attı. Bu ikiliye 12 asiste ulaşan Ghezzal da önemli ölçüde katkı verdi.

SERGEN YALÇIN, WELİNTON'U DA SEVDİRDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, hiç şüphesiz verilen şampiyonluk yarışının ve liderliğin en önemli mimarı durumunda.

4'üncü haftadaki Gençlerbirliği mağlubiyetinden sonra takıma sahip çıkan ve düzelerek yarışın içinde olacaklarını söyleyen Yalçın'ı zaman haklı çıkardı. Sergen Yalçın'ı haklı çıkartan bir başka konu ise oyuncular üzerinden yaptığı değerlendirmeler ve onlardan en üst seviyede verim almasıydı.

Ghezzal, Aboubakar, Rosier gibi isimler Sergen Yalçın'ın elinde kendini bulurken, Larin ise adeta yeniden doğdu ve takımda değerini en çok katlayan futbolcu konumuna geldi. Kalecilere olan güveni de boşa çıkmayan Sergen Yalçın sayesinde, Ersin Destanoğlu IFFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu) tarafından 2020 yılının en iyi genç yeteneklerden kurulu onbire girdi.

Ayrıca Sergen Yalçın'ın taraftara sevdirdiği son isim, gelişi sıkıntılı olan Welinton oldu. Beşiktaş'a transferi esnasında Alanyaspor'a verilen genç oyuncular ve sezon başı performansı sebebiyle taraftarların en çok eleştirdiği futbolcu olan Welinton'a sürekli sahip çıkan Yalçın, özellikle 2'nci yarıdan itibaren yükselen formuyla Brezilyalı futbolcu konusunda da haklı çıktı. Tecrübeli teknik adam, son olarak Başakşehir maçında iyi futbol oynayıp üstüne bir de gol atan Welinton'u taraftarlara da sevdirmesini başardı.

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA