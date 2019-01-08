Beşiktaş - Helmond ( CANLI )

Devre arası transfer döneminde Burak Yılmaz ve Isimat Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar ilk hazırlık maçında Hollanda Ligi 2. lig ekibi Helmond Sport ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Helmond yayın bilgileri taraftarlar tarafından araştırılıyor. İşte Beşiktaş - Helmond maçıyla ilgili tüm detaylar...

MAÇI CANLI AKTARIYORUZ...

5 dk. Quaresma'nın vuruşunda kaleci son anda çıkardı.

Beşiktaş maçın ilk bölümünde Quaresma ile sağ kanattan etkili olmaya çalışıyor...

Yeni transfer Burak Yılmaz maçın kadrosunda yok ama mücadeleyi yedek kulübesinden takip ediyordu. Kulübeden ayrıldı salona çalışmaya gitti.

Maçı ikinci Başkan Serdal Adalı, futbol takım Sorumlusu Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu tribünden takip ediyor...

Yeni transfer Mirin korner ve faul atışlarında ileri çıkışlarıyla dikkat çekti.

Beşiktaş - Helmond maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya'da saat 16:00'da başlayacak karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor. Antalya'da bulunan muhabirlerimiz Orhan Yıldırım ve Saycan Sayım mücadeleyi detaylı bir şekilde sizlere aktaracak.

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu...

Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Enzo Roco, Isimat-Mirin, Hüseyin Seyligli, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Babel, Güven Yalçın

Yeni transfer Burak Yılmaz kadroda yer almıyor.

Siyah-beyazlıların 32 kişilik Antalya kampı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Adem Ljajic, Adriano Correia, Alpay Çelebi, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Ege Atlam, Enzo Roco, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Ersin Destanoğlu, Fatih Aksoy, Fatih Değirmenci, Gary Medel, Gökhan Gönül, Güven Yalçın, Hüseyin Seyliğli, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Loris Karius, Marlon Bülent Üçüncü, Mertcan Açıkgöz, Mustafa Pektemek, Necip Uysal, Oğuzhan Aydoğan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Rıdvan Yılmaz, Ryan Babel, Utku Yuvakuran.