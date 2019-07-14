Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 2 saate yakın sürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana izinli olan Gary Medel, özel programına devam eden Burak Yılmaz ve takımdan ayrı çalışan Atiba Hutchinson katılmadı.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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