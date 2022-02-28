Sivas’ın İmranlı İlçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda tedavi gören Yusuf Özçelik (16), koyu bir Beşiktaş taraftarı. Tedavi gördüğü odayı Beşiktaş formaları ile süsleyen Yusuf Özçelik, geçtiğimiz günlerde Sivas’ta oynanan Sivasspor - Beşiktaş müsabakası öncesi Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ile iletişime geçerek Beşiktaş forması istedi. Gencin isteğini kırmayarak Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile iletişime geçen Başhekim Prof. Dr. Doğan, durumu anlatarak destek istedi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay bu isteğe kayıtsız kalmayarak hem Beşiktaş hem de Sivasspor imzalı formaları ile Yusuf Özçelik’i ziyaret etti. Çalımbay, Yusuf Özçelik’e geçmiş olsun temennisinde bulundu.

“Beni çok mutlu ettiler”

Mutluluğu gözlerinden okunan Yusuf Özçelik, “Buradaki doktorlarımıza koyu bir Beşiktaş hayranı olduğumu söyledim. başhekimimiz kendisini şahsen tanıdığını söyledi. Bugün bana sürpriz yaptılar. Formaları hediye ettiler. Beni çok mutlu ettiler. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çalışanlarına ve doktorlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

İHA