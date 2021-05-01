Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 39. hafta mücadelesinde ligin flaş takımı Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Beşiktaş kazanarak şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Hatayspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... İşte Beşiktaş - Hatayspor maçının 11'leri...
Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş 39. hafta maçında ligin flaş ekibi Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri Hatayspor engelini aşarak şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. 5. sırada bulunan ve bu şansını sürdürmek isteyen Hatayspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.
Beşiktaş - Hatayspor maçının 11'leri
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, N'Koudou, Larin.
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Rayane Aabid, Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Diouf
Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Karşılaşma Vodafone Arena'da saat 20.30'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...