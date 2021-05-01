Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş 39. hafta maçında ligin flaş ekibi Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri Hatayspor engelini aşarak şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. 5. sırada bulunan ve bu şansını sürdürmek isteyen Hatayspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Beşiktaş - Hatayspor maçının 11'leri

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, N'Koudou, Larin.

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Rayane Aabid, Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Diouf

Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşma Vodafone Arena'da saat 20.30'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...