Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş 39. hafta maçında ligin flaş ekibi Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri Hatayspor engelini aşarak şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. 5. sırada bulunan ve bu şansını sürdürmek isteyen Hatayspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşma Vodafone Arena'da saat 20.30'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Rosier ve Necip dönüyor

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları sona eren Valentin Rosier ve Necip Uysal yarınki karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Hes Kablo Kayserispor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen iki futbolcu, Rize deplasmanında görev yapamamıştı.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.

5 futbolcunun sakatlığı sürüyor

Siyah-beyazlı ekipte yarın oynanacak karşılaşma öncesi 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar'ın Hatayspor karşısında görev yapması beklenmiyor.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre'nin kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiği açıklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre'yi yarınki maçta görevlendirmeyeceği öğrenildi.

Hatayspor cephesi

Dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan teknik direktör Ömer Erdoğan, takımının başında olamayacak. Hatay temsilcisinde tedavileri süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Muhammed Kamara ve Isaac Sackey'de yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. İki takım, sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.