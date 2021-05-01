Beşiktaş - Hatayspor (CANLI)

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş 39. hafta maçında ligin flaş ekibi Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri Hatayspor engelini aşarak şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. 5. sırada bulunan ve bu şansını sürdürmek isteyen Hatayspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Maçta ilk düdük çaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

⚽ GOL | 2' Beşiktaş, henüz maçın başında Hatayspor karşısında 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna ceza sahası içerisinde Hataysporlu Akintola kafasıyla dokundu ve topu kendi ağlarına götürdü. Bu gol aynı zamanda siyah beyazlıların bu sezon bulduğu en erken gol oldu.

5' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ghezzal'in ileriye gönderdiği topu N'Koudou kontrol edip şutunu attı, kaleci Munir topu çıkardı. Dönen topa Adem Ljajic vurdu Munir bir kez daha çıkardı. Dönen topa N'Koudou bir kez daha vurdu top arka tarafa doğru açıldı. Orada uygun pozisyonda Ghezzal şutunu attı, bir kez daha Munir gole izin vermedi.

⚽ GOL | 11' Hatayspor savunmasının yaptığı hata sonrasında Rosier topu kaptı. Ljajic pasını Atiba'ya attı. Kanadalı futbolcu Larin'e pasını gönderdi. Siyah beyazlı takımın golcüsü Munir'in kapattığı köşeden topu filelerle buluşturarak takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

⚽ GOL | 14' Beşiktaş arka arkaya golleri buldu. Orta sahanın sağ kanadından Rosier ileriye doğru yüksek bir top gönderdi. Ljajic, tek pasla Larin'i gördü. Kanadalı golcü topu düzeltti, kalecinin üstünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

25' Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı. Siyah beyazlılar topu rakibinden kaptıktan sonra hemen atağa kalktı. Larin topu aldı, yanındaki Ljajic'e pasını verdi. Ljajic, Ghezzal'e pasını gönderdi. Cezayirli futbolcu topu düzelttikten sonra şutunu attı, top sağ direğinden yanından az farkla auta çıktı.

28' Bu kez Hatayspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Boupendza ceza sahasına yerden ortasını gönderdi. Eksik yakalanan Beşiktaş savunmasının arasından sıyrılan Akintola şutunu çıkardı ancak Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

34' Beşiktaş tehlikeli geldi. Adem Ljajic, topla birlikte ceza sahasına yaklaştı. Sırp futbolcu köşeyi gördü, şutunu attı ancak kaleci Munir'in müdahalesi sonrasında top direkten geri döndü.

⚽ GOL | 38' Beşiktaş N'Koudou'nun attığı golle farkı 4'e çıkardı: 4-0. Sağ kanatta Ghezzal topla buluşup ceza sahasına doğru ilerledi ve sol kanattaki N'Koudou'ya pasını gönderdi. Fransız futbolcu alanı açtıktan sonra şutunu attı, savunmaya çarpan top kaleci Munir'i kontrpiyede bıraktı ve top ağlarla buluştu.

⚽ GOL | 44' Beşiktaş'ta 43. dakikada sakatlanarak çıkan N'Koudou'nun yerine oyuna giren Rıdvan Yılmaz, ilk yarının skorunu belirledi: 5-0. Sağ kanattan Rosier yerden kaleye paralel pasını gönderdi. Arka direkte Rıdvan Yılmaz topa dokundu ve genç futbolcu skoru 5-0'a getirdi.

Beşiktaş - Hatayspor maçının 11'leri

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, N'Koudou, Larin.

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Rayane Aabid, Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Diouf

Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşma Vodafone Arena'da saat 20.30'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...