Beşiktaş Halil Dervişoğlu'nun transferine onay verdi
Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Galatasaray’da mutsuz olan genç golcü menajeri aracılığıyla siyah beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu iletti. Teknik Direktör Önder Karaveli de Halil Dervişoğlu’nun transferine onay verdi.
Beşiktaş ’ın gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle kadroya kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlı yönetimin listesinde Süper Lig’den tanıdık olan Aaron Boupendza ile Alexander Sörloth gibi yıldızlar var. Golcü adayları arasına bir isim daha eklendi. Galatasaray ’da mutsuz olduğu konuşulan ve son oynanan Çaykur Rizespor maçında kadro dışında kalan Halil Dervişoğlu siyah beyazlı formayı giymeye hazır.
OPSİYONU YOK
Genç golcü menajeri aracılığıyla siyah beyazlı yönetime haber gönderdi ve “Beşiktaş’a transferim gerçekleşirse çok mutlu olurum” dedi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, genç golcü için Önder Karaveli’ye fikrini sordu. Halil’in çok kabiliyetli bir oyuncu olduğunu belirten teknik adam, millî futbolcunun transferinin gelecek için çok yerinde bir karar olacağını söyleyerek onay verdi. Bonservisi Brentford’da olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu bulunmuyor. (Türkiye Gazetesi)