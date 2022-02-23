Beşiktaş , yaz transfer döneminde gündemine aldığı Halil Dervişoğlu'nu gelecek sezonla ilgili planlarına da dahil etti.

60 KİŞİLİK LİSTE

Sözleşmesi bitecek 14 oyuncudan doğacak boşluk nedeniyle kadrosuna 4-5 takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, 60 kişilik bir liste oluşturdu.

YENİDEN BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA

Listede hem forvet hem de kanat oynayabilen bir yerli isim de yer alıyor. Bu doğrultuda Galatasaray 'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu yeniden Kartal'ın radarına girdi.

GALATASARAY TRANSFERDE ÖNCELİĞE SAHİP

Bonservisi Brentford'ta olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak Cimbom transferinde önceliğe sahip. Brentford, başka bir takımdan teklif gelmesi halinde bunu Galatasaray'a iletecek ve öncelik tanıyacak.

TEKLİF SEZON SONUNDA

Beşiktaş ise oyuncunun ezeli rakibindeki durumunu yakından takip ediyor. Sezon sonu sarı- kırmızılıların bir hamle yapmaması durumunda Kartal, İngiliz ekibine resmi teklifle gidecek.

BİR TEK O SEVİNMEDİ

Galatasaray'da Fatih Terim'in ısrarla istediği Halil Dervişoğlu, İmparator'un gidişi ile birlikte sıkıntı yaşamaya başladı. 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon 25 maçta sadece 4 gol bulabilirken Göztepe maçındaki tavrı da taraftarı çıldırttı. Galatasaray'ı zafere götürecek penaltı öncesinde tüm stat nefesini tutup hakeme odaklanırken penaltı işareti ile birlikte sarı-kırmızılı oyuncular coştu; biri hariç! Halil'in o anda kulübede kameralara yansıyan görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti.(Sabah)