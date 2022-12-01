Siyah-Beyazlılar’da Valerien Ismael’le yolların ayrılması sonrasında göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş, Rachid Ghezzal’ın sakatlığı sonrasında yönetimden transfer istemişti. Cezayirli hücumcunun şubat başına kadar sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle kanat hattına takviye talep eden Güneş, ek olarak 10 numara da istemişti. İki transfer için siyah-beyazlı camiada gelişmeler yaşanıyor...





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RAKİP FATİH KARAGÜMRÜK

Beşiktaş , hazırlık maçında 2 Aralık Cuma günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlı takım ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la yapmış 4-0 kazanmıştı.





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MONTERO İÇİN SÜRPRİZ TEKLİF!

Dünya Kupası arasının verilmesinin ardından transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’a Montero için sürpriz bir teklif geldi. Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Montero’ya, La Liga ekiplerinden Elche talip oldu. İspanyol kulübü, Montero için takımın 33 yaşındaki 10 numarası Javier Pastore’yi teklif etti. Siyah-Beyazlılar’ın 10 numaraya ihtiyacı olsa da takasa sıcak bakması beklenmiyor. Pastore bu sezon Elche formasıyla sadece 1 karşılaşmada görev aldı.









3 FUTBOLCU ALKIŞ TOPLADI!

Beşiktaş’ın önceki gün İstanbulspor ile oynadığı mücadelede 3 futbolcu gösterdiği performansla Şenol Güneş’in beğenisini kazandı. Siyah-Beyazlılar’ın Vodafone Park’ta oynadığı ve 4-0 galip geldiği hazırlık karşılaşmasında gollerden birini atan Cenk Tosun, takımın en etkili ismiydi. Dele Alli, 80 dakika görev yapıp 1 gol attığı müsabakada gelecek için umut verdi. 2 asistle oynayan Jackson Muleka da Şenol Güneş’li dönemde yeni bir başlangıç için ışık verdi.





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İKİ DÜNYA YILDIZI

Bu gelişme sonrasında yönetim, menajerler aracılığıyla kulübe önerilen; Hakim Ziyech ve Takuma Asano isimleri üzerine yoğunlaştı. Hedefteki isimlerin Beşiktaş’a verecekleri yanıtlar, bugünkü maçlara göre şekillenecek.

Chelsea ikna edildi

F Grubu’nda ikinci sırada bulunan Fas, Kanada’ya kaybederse Belçika- Hırvatistan karşılaşmasından çıkacak sonuç, Ziyech’i eve yollayabilir. E Grubu’nda da Japonya, İspanya engeline takılırsa Kosta Rika ve Almanya koltuğu kapabilir ve Asano için turnuva bitebilir. Ziyech’i sezon sonuna kadar kiralamak için Chelsea’yle anlaşan Kartal, yıldız hücumcu turnuvaya erkenden veda ederse birçok takımın radarındaki oyuncu için cevabı kısa sürede alacak.

Devam ederlerse...

Asano’yu da Bochum’dann bonservisiyle almayı hedefleyen Kara Kartal, Japonya’nın havlu atması halinde, geleceğini turnuva sonrası şekillendirmeyi planlayan yıldız kanat oyuncusundan gelecek cevaba odaklanacak. Kanada-Fas maçı saat 18.00’de, Japonya-İspanya müsabakası da saat 22.00’de oynanacak. İki takım da turnuvada yollarına devam ederse temaslar uzayacak.