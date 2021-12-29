Beşiktaş haberi: Yeni hedef Süper Kupa

Spor Toto Süper Lig’de önceki akşam Konyaspor’a 1-0’lık skorla kaybeden Beşiktaş , zorlu deplasmandan İstanbul’a puansız dönmüştü. Kayserispor, Fenerbahçe ve Göztepe karşılaşmalarından çıkarılan 7 puan sonrasında zirve yarışına tutunmak için oldukça önem arz eden müsabakada 3 puan birden bırakan Kara Kartal, ilk yarıyı 28 puanla 7. sırada tamamladı. Lider Trabzonspor ’un 18, ikinci Konyaspor’un 11, üçüncü Başakşehir’in 5, dördüncü Fenerbahçe’nin 4 puan gerisinde bulunan Beşiktaş’ta gözler, Süper Kupa’ya çevrildi.





Alex Teixeira dönüyor

Geçen sezon Sergen Yalçın’ın yönetiminde hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Siyah-Beyazlılar, Süper Kupa’da 5 Ocak Çarşamba günü Antalyaspor’la karşı karşıya gelecek. Katar’ın Al Rayyan şehrindeki Ahmed Bin Ali Stadı’nda oynanacak mücadelede Kara Kartal, bu kez Önder Karaveli’nin yönetiminde sezonun üçüncü kupasını müzesine getirmeyi planlıyor. Takımda sakatlığı bulunan isimlerden Mert Günok, Kevin N’Koudou ve Necip Uysal, bu mücadelede görev yapamayacak. Problemini atlatan Alex Teixeira ise Süper Kupa maçına yetişecek.