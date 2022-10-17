Beşiktaş ’ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, dün akşam Vodafone Park’ta oynanan Trabzonspor müsabakasına ilk 11’de başladı. Yıldız futbolcu; uzun süre sonra hücum hattında Rachid Ghezzal ve Kevin N’Koudou’yla oynamasına rağmen Trabzonspor savunmasının yoğun markajından kurtulamadı. Bordo-Mavililer’in tecrübeli stoperi Vitor Hugo, Weghorst’u maç boyunca adeta gölgesi gibi takip etti. Yıldız oyuncuya oyun alanı bırakmayan Hugo, görevini en iyi şekilde yaparken Weghorst da bir maçı daha gol atamadan tamamladı.

Yine direk...

Deneyimli oyuncu, 71’de Nathan Redmond’un sağdan son çizgiye inip arka direğe gönderdiği topa, ceza sahası içinde iyi bir vuruş yapan Weghorrst, direği geçemedi. Ancak dönen topta pozisyonu iyi takip eden Cenk Tosun, topu ağlarla buluşturdu. Weghorst, daha önce Fenerbahçe derbisinde de bir pozisyonda direği geçememiş ve Giresunspor müsabakasında da penaltı kaçırmıştı. Dün akşamki sonuçla beraber Weghorst’un gol atamama serisi 3 maça çıktı.



