Beşiktaş haberi: Weghorst ile zirve uçuşu

Beşiktaş 'ın İngiliz ekibi Burnley’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Wout Weghorst, Siyah-Beyazlı formayla her maçta skora etki etmeye devam ediyor. Hollandalı forvet, gol krallığı hedefiyle birlikte asistte de oldukça iddialı. Tecrübeli santrfor, Kartal’da bu sezon görev yaptığı her maçta ya gol attı veya asist yaptı. Son olarak önceki gün Ankaragücü maçında da 1 asist yapan Weghorst, böylece 4. gol pasına imza attı. 30 yaşındaki santrfor, 4 asistin yanı sıra 2 de gol kaydetti. Böylece lider Beşiktaş’ta 5 haftada toplam 6 gole etki etmiş oldu.

Hücum hattında olduğu gibi takım savunmasına da büyük katkı sağlayan Weghorst, hem ön alanda yaptığı pres hem de duran toplarda savunmaya verdiği destekle dikkat çekiyor. Yüksek bir tempoyla oynayan Weghorst, geride kalan 5 haftada taraftarın ve camianın güvenini kazanmayı başardı.





Opsiyon görüşmeleri başlayacak

Sözleşmesinde 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan Hollandalı forvet için Beşiktaş Yönetimi devreye girecek. Bu rakamı, 4 taksit halinde ödeme imkanı bulunan yönetim, rakamı daha da düşürmek için Burnley bu ay içinde pazarlıklara başlayacak.

Öte yandan deneyimli oyuncu, önceki gün yaşanan olaylarla ilgili olarak, “Türkiye çok güzel bir ülke. Süper Lig ’in daha çok gelişmesi için bunun en ağır şekilde cezalandırılması lazım ki bir daha yaşanmasın. Bu olanların normal olduğunu söylemek imkansız. Çok talihsiz bir olay yaşandı, Cenk’e biri vurdu. Josef, bu yaşananlardan sonra kırmızı kart gördü, ancak takım arkadaşımıza müdahale eden bir kişiyi sahadan çıkarmak için müdahale etmişti. Josef çok haksız şekilde kırmızı kart gördü. Umarım ceza almaz. Takım arkadaşlarını koruyordu” dedi.



