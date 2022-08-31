Kara Kartal’ın genç teknik direktörü Valerien Ismael, Sivasspor karşısında aldıkları 3-1’lik skorun ardından ligin zirvesine çıkmaları sonrası soyunma odasında oyuncularıyla bir araya geldi. Fransız hoca, ilk yarıdaki etkin futbol sebebiyle takımını överken, oyunun özellikle son 20 dakikalık bölümünde yaşanan kopmalar sebebiyle yeni önlemler alması gerektiğini de belirtti. Ismael, pazar günü Ankaragücü’yle deplasmanda oynayacakları karşılaşmayı işaret ederek, “Zirvede olmak moral ve güven verici. Ancak önemli olan istikrar yani bunu sürdürebilmek. Asla ipin ucunu kaçırıp gevşemeyin. Ligin daha başındayız ve çok ciddi rakipler ile zorlu maçlarımız var” ifadelerini kullandı.

‘Başarı olmazsa eve giderim’

Valerien Ismael’in Sivasspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar ses getirmişti. Transfer konusu ve hakkında yapılan eleştirilerle ilgili konuşan Ismael, “Ben de İngiltere’de çalıştım, orayla daha sıcak temasım var. Orada ulaşabileceğimiz profil daha fazla. Beni tanıyan oyuncularla temas edip transferleri gerçekleştirdik. Başkanımız ve Ceyhun bey de harika işler çıkardılar bu transferleri bitirme noktasında. 29 yıldır futbolun içerisindeyim, işlerin nasıl yürüdüğünü bilirim. Konuşulan konulara kulak tıkıyorum. Benim işim başarılı olmak. Başarı olmadığı anda eve dönerim. İyi gidiyoruz, gelecek maça kadar aynı odağı korumamız lazım. Eleştiri bu işin bir parçası” diye konuştu.