Kara Kartal’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Siyah-Beyazlılar’da kısa sürede önemli gelişim sağlamıştı. Lider Trabzonspor karşısında oynattığı dominant futbolla zaferi kaçırıp 1 puan alan Fransız teknik adam, kalan 7 haftadan minimum kayıpla ayrılıp sıralamayı ilk 4 içinde tamamlayıp Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyor. 31 maç sonunda 47 puanla 8. sırada bulunan takım, ikinci Konyaspor’un 11, üçüncü Fenerbahçe ’nin 9 ve dördüncü Alanyaspor ’un 5 puan gerisinde bulunuyor. Trabzon maçının ardından takımıyla bir toplantı gerçekleştiren 46 yaşındaki teknik adamın, “Sahada yüreğini ortaya koyan, skora bakmaksızın kazanmak için savaşıp ayakta kalan, hata yapsa da disiplinden kopmayan ve her idman ile maçta kendini gösterenlerle yola devam edeceğiz” dediği öğrenildi.

‘Aksi durum akıllardan geçmesin’

Takımın yeni sezonda Avrupa’da yer alması için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini söyleyen Ismael, “Ligde kalan maçlar, gelecek sezonun kadro yapılanmasında belirleyici olacak. Mutlaka Avrupa kupaları içinde yer almalıyız. Bunu başarmak kalan maçları kazanmaktan geçiyor. Alanyaspor ile galibiyet serisine başlamamız şart. Aksi bir durum kimsenin aklından dahi geçmesin” diyerek yeni yol haritasını paylaştı.

Orhan Yıldırım