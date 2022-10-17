Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda 1-0 kazanılan Giresunspor maçının 11’inde dün akşamki Trabzonspor mücadelesinde 4 değişikliğe gitti. Fransız teknik adam, Trabzonspor karşısında savunmada sakatlığı bulunan Romain Saiss’in yerine Javi Montero, orta sahada Gedson Fernandes’in yerine Salih Uçan, kanatlarda ise Tayfur Bingöl’ün yerine Rachid Ghezzal ve Nathan Redmond’un yerine Kevin N’Koudou’yu 11’de görevlendirdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Ismael, savunma dörtlüsünü; Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero ve Masuaku’dan oluşturdu. Orta alanda Josef, Salih ve Dele Alli üçlüsüne şans veren Ismael’in hücum hattındaki tercihleri ise Ghezzal, N’Koudou ve Weghorst oldu.

‘Umarım haftaya dönerler’

Valerien Ismael, Trabzonspor mücadelesi öncesinde yayıncı kuruluşa şu açıklamalarda bulundu: “İnsan sağlığı her şeyden daha önemli. Bartın’daki ailelerin acısını paylaşıyoruz. Tüm ekibim adına ailelere başsağlığı diliyorum. Fenerbahçe maçından önce söylediğim gibi, büyük maçları büyük oyuncularla oynarsınız, kazanırsınız. En azından hücum bölgesinde eksiklerimizi giderdik. Yaratıcılığımızı, hafta boyunca yaşadığımız istek, tutku, enerjiyle birleştirip bunun ödülünü almak istiyoruz. Geçen hafta iki stoperimizi kaybettik. Umarım haftaya dönerler. Montero tercihi ile ilgili olarak, stoper bölgesinde bir sol ayaklı, bir sağ ayaklı stoper oynatmaya çalışıyoruz. Bu karar, bu yüzden ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.





Montero ilk kez

Siyah-Beyazlı ekibin İspanyol stoperi Francisco Montero, bu sezon ilk kez 11’d e görev aldı. Beşiktaş’ta Trabzonspor maçında savunmadaki eksik isimler kadro tercihinde etkili oldu. Kara Kartal’da Roman Saiss ve Emrecan Uzunhan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, teknik direktör Valerien Ismael’in savunmadaki tercihi Montero oldu. İspanyol savunmacı bu sezon sadece Alanyaspor maçının ikinci yarısında göre yapmıştı. Montero, performansıyla beklentileri karşılayamadı.

Maç sonu istifa sesleri...

Vodafone Park’taki karşılaşmanın 2-2 sona ermesi sonrasında Siyah-Beyazlı tribünlerin, istifaya çağırdığı Valerien Ismael, bu konu hakkında maç sonunda, “Türkçe anlamadığım için maç hakkında konuşmak istiyorum” dedi. Ismael, sözlerinin devamında, “Yüzde 60’a yakın topla oynadık. Top sizdeyken, fazla koşamazsınız. Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Maçta hatalar yaptık, bu hatalar olunca, galip gelmek zorlaşıyor. Bu hatalar da işin parçası, bu hataların arkasına saklanmıyoruz. Kazanmak için her şeyi yaptık. Son ana kadar galip gelebilirdik” ifadelerini kullandı.