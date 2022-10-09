Beşiktaş haberi: Valerien Ismael istediğini aldı

Beşiktaş 'ın hocası Valerien Ismael, Giresunspor mücadelesi öncesinde kazanmak üzerine çalıştıklarını söyledi. Fransız teknik adam, "Beşiktaş gibi büyük bir takımın her zaman kazanması lazım. Kazandığınız zaman mutlusunuz. Kazanmadığınız zaman tabi ki mutsuzsunuzdur. Kazanmak üzere planlarımızı yaptık. Kazanmak için oynayacağız" dedi. Ismael, alınan 3 puan sonrasında ise oyundan memnun kaldığını dile getirdi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, Karadeniz ekibi karşısında Salih Uçan’ın sakatlığı sebebiyle yokluğunda orta sahada; Dele Alli-Josef- Gedson’a forma verdi. Bek oyuncusu olarak alınan Tayfur, derbide sonradan oyuna orta saha için girmişti. Bugün de sağ önde oynadı. Stoperde ise Rosier, Saiss-Tayyip ve Masuaku oynadı.

'Ghezzal'ı istiyorum ama...'

Sakatların durumunu da değerlendiren Ismael, şunları söyledi: "Ben de Ghezzal'ı 11'de görmeyi çok istiyorum ama 1 aylık bir sakatlıktan çıktı. Geçen maç risk aldık. Fenerbahçe maçında risk aldık. Onu sezon boyu kullanacağımız için temkinli olmamız gerekiyor. Kendisinin sakatlığı hassas. Bu hafta daha fazla idman yaptı. Umarım bugün onun için daha iyi olur."