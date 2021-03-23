Süper Lig'de lider Beşiktaş'ta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Fransız sağ bek Valentin Rosier, ülkesinde beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Ülkesinde yayınlanan Football Show programına uzaktan bağlanan Rosier, kariyerine ve Beşiktaş'ta geçirdiği sezona ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Sezon başında Sporting'den kiralanan Rosier, Portekiz ekibine dönmek istemediğini dile getirdi: "Sporting ile bir sözleşmem var. Geleceğime ilişkin henüz karar vermedim ama Sporting'e dönmek istemiyorum"





Beşiktaş'taki geleceğine ilişkin de konuşan Fransız oyuncu, "Beşiktaş'ta kalacak mıyım? Açıkçası bilmiyorum. Şu an için sadece şampiyonluk mücadelesine odaklandım" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışı hakkında ise Rosier, "Fenerbahçe ile berabere kaldık ve Galatasaray'ın önünde lider durumdayız. Türkiye Süper Ligi'nden gerçekten keyif alıyorum. Fransa Ligi kadar iyi olmayabilir ama gerçekten iyi takımlar ve iyi oyuncular var" dedi.