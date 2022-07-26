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Beşiktaş haberi... Tayfur Bingöl için yeni teklif

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş, Rıdvan’ın yerine istediği 29 yaşındaki sol bek Tayfur Bingöl için Alanyaspor’a 10 milyon TL + 1 futbolcu teklif edecek.

26 Temmuz 2022, Salı 10:19 Son Güncelleme:
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Beşiktaş haberi... Tayfur Bingöl için yeni teklif

Beşiktaş 'ın geçtiğimiz ay yaptığı Tayfur Bingöl girişimi Alanyaspor 'un 2 milyon Euro'luk talebi sonrası rafa kalkmıştı. Ancak Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferinin ardından sol beke takviyeyi zorunlu olarak gören siyah-beyazlılar, operasyonu tekrar başlattı. İlk teklifinde Akdeniz ekibine sadece oyuncu takası öneren Beşiktaş, bu kez 29 yaşındaki futbolcu için 10 milyon TL bonservis + 1 futbolcu teklif edecek. Tayfur'dan da istekli tavır göstermesi ve Alanyaspor'un inadını kırmakta rol oynaması istendiği gelen haberler arasında.

IRAKLI MOHANAD JEAHZE DE MASADA

SOL bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İsveç ekibi Hammarby forması giyen Iraklı Mohanad Jeahze için de teklif yaptı. Hammarby'ın 2 milyon Euro bonservis bedeli istediği ancak Kartal'ın, bu rakamı indirmek için pazarlık yaptığı öğrenildi. Devam eden sezonda 13 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu 1 gol atıp, 6 asist yaptı. 

Kaynak: Sabah


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