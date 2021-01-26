Beşiktaş haberi: Takımdaki herkes golcü! Rakam herkesi şaşırttı!

Beşiktaş, rakip ağları 47 kez havalandırdığı Süper Lig’in ilk yarısını lider bitirirken oynadığı futbolla büyük alkış topladı. Yoğun maç trafiği nedeniyle her fırsatta rotasyona giden Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın bu girişi siyah-beyazlıları adeta uçurdu. 100 dakikanın üzerinde süre alan isimlerden sadece ikisi gol ya da asist katkısı yapamadı. Yalçın’ın şans verdiği isimlerin performansları şöyle:

LARİN: Beşiktaş’ın kaliteli golcüsü yok eleştirilerine en güzel cevabı verdi. Lig, kupa ve Avrupa’da toplam 15 gol attı, 3 asist yaptı.

ABOUBAKAR: Gelmeden önce ‘Sakat, katkı yapmaz’ deniyordu. Kamerunlu forvet, 11 gol, 2 asistle yıldızlaştı.

VİDA: Sezona kötü başlasa da toparlandı, ligde iki kez ağları havalandırdı.

ROSİER: Transfer edilirken herkesin kafasında soru işareti vardı. Performansıyla alkış alan Rosier, ligde iki asist yaptı. Tecrübeli futbolcu ayrıca kupada da bir gol attı.

N’SAKALA: Sol bekte Rıdvan ile dönüşümlü görev yaptı, rakip ağları bir kez havalandırdı.

RIDVAN: Genç sol bek başarılı futboluyla kendine olan güveni boşa çıkarmazken iki asist yaptı.

ATİBA: Kaptan yine takımın vazgeçilmez oldu. Başarılı oyununun yanında 3 gol, 3 asistle yıldızlaştı.

MENSAH: İstikrar yakalayamasa da zaman zaman öne çıkmayı başardı. 4 gol, 1 asistle kendisinden beklenen katkıyı verdi.

DORUKHAN: Aklı transfer haberlerinde kaldı. Sahadan çok sözleşme yenilemeyi düşünmesine rağmen iki asiste imza attı.

NECİP: Eski dönemlerin aksine skor bulmaya başladı. Ligde 1 gol, 2 asist, kupada 1 asist yaptı.

JOSEF: Brezilyalı futbolcu vazgeçilmezlerden biri oldu, başarılı oyununu 1 gol, 1 asistle taçlandırdı.

N’KOUDOU: Sakatlık döneminin ardından fırtına gibi döndü, 3 gol, 3 asistle takıma ciddi katkı sağladı.

OĞUZHAN: Eski günlerine dönüş sinyali verirken, ligde 2 gol, 1 asist, kupada da 1 asistlik performans ortaya koydu.

GHEZZAL: Beşiktaş’ta adeta yeniden doğdu. Ghezzal, verdiği 9 gol pasıyla ilk yarının asist kralı oldu.

LJAJIC: Sakatlık, hastalık derken Sırp futbolcu beklenen süreleri alamasa da Göztepe maçında oyuna girdikten 3 dakika sonra ağları sarstı, 217 gün sonra golünü attı.

GÖKHAN: Üçüncü Beşiktaş döneminde sakatlıklarla boğuşan Töre az süre almasına rağmen 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

BOYD: Yabancı kontenjanına takılırken, ilk maçlarda bulduğu şansı bir golle değerlendirdi.

LENS: Kadro dışı kalmadan önce ligde 1 gol attı, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 asist yaptı.

ATAKAN: Süper Lig ve kupada 4 maçta şans bulurken, kupada 1 asist yaptı.

GÜVEN: Fazla şans bulamasa da katkısını yaptı. Lig, kupa ve Avrupa’da toplamda 3 gol attı.

HASİC: Ligde 6 maçta 206 dakika forma giyerken bu süreyi iyi kullandı, iki kez ağları sarstı.

İki stoper suskun kaldı

Kartal'da kaleciler dışında sadece iki stoper skor katkısı veremedi. Welinton, lig, kupa ve Avrupa'da 20 maçta forma giydi. Brezilyalı futbolcu gol ya da asist katkısı yapamasa da performansıyla geçer not aldı. Son dönemde bulduğu tüm şansları iyi kullanan Montero ise skor üretemese de defansta sağlam durdu. (Skorer)