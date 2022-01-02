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Beşiktaş haberi: Takımda Covid-19 alarmı!

Süper Kupa'da Antalyaspor ile karşılaşmaya hazırlanan Beşiktaş'ta bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkmıştı ki ilgili protokollere başlandığı duyuruldu.

02 Ocak 2022, Pazar 10:19 Son Güncelleme:
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Beşiktaş haberi: Takımda Covid-19 alarmı!

Beşiktaş ’ta A takımda yer alan bir futbolcunun Covid-19 PCR testi pozitif çıktı. Siyah-Beyazlı kulüpten önceki gün yapılan yazılı açıklamada, “Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar’ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Kovid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır” denildi.

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