Beşiktaş haberi: Sıra kupaya geldi

Ligde haftayı 3-2'lik Başakşehir galibiyetiyle kapatan Siyah-Beyazlılar, salı günü aynı rakiple Türkiye Kupası'nda oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik ve kondisyon çalıştı.

Başakşehir mücadelesinde forma giyen isimler günü yenileme idmanıyla tamamladı. Diğer isimler, koşu ve pas çalışması sonrasında yarı sahada çift kale maç ve şut idmanı yaparak günü tamamladı. Kara Kartal'da dizindeki ödem sorununu geride bırakıp çalışmalara başlayan Cenk Tosun, dün salonda bireysel olarak idman yaptı. Tecrübeli futbolcunun salı günkü maça yetişip yetişmeyeceği belirsiz. Öte yandan sakatlığı süren Gökhan Töre de idmanda yer almadı.