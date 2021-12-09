Beşiktaş 'ta özellikle 2020-21 sezonunda büyük başarılara imza atılan Sergen Yalçın dönemi, resmen sona erdi. 2021-22 sezonuna yapılan kötü başlangıç sonrası Sergen Yalçın, yönetime istifasını sundu ve yollar ayrıldı.





Beşiktaş'a geliş süreci büyük bir coşku yaratan ve sonrasında camiasında önemli başarılar elde eden Sergen Yalçın'ın işte yaklaşık iki senelik Beşiktaş dönemi...

Vodafone'da Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş, Şenol Güneş sonrası 2019-20 sezonuna Abdullah Avcı yönetiminde başlamıştı. Fakat sezon başı itibariyle istenen sonuçların gelmemesi tribünlerde Sergen Yalçın seslerinin yükselmesine neden oldu.

23 Eylül 2019'da Başakşehir, Vodafone Park'ta Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçtiğinde tribünler Abdullah Avcı'ya tepki gösterirken Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yapılmıştı.

Kötü sonuçlar neticesinde Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi, eski başkan Fikret Orman döneminde göreve getirilen Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Takımın başında sadece 239 gün kalabilen Abdullah Avcı'ye 24 Ocak'ta veda edildi.

Avcı sonrası görev Sergen Yalçın'da

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, 29 Ocak 2020'de yeni teknik direktörünün Sergen Yalçın olduğunu açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, "Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Ali Rıza Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Muhteşem imza töreni

29 Ocak'ta takımla ilk çalışmasını yapan Sergen Yalçın için 30 Ocak'ta Vodafone Park'ta binlerce taraftarın katılımıyla muhteşem bir imza töreni gerçekleştirildi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Yönetimiyle, hocasıyla ve büyük taraftarıyla Beşiktaş işte burada! Camiamıza hayırlı olsun. Sergen Yalçın’a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Sergen Yalçın ise, "Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Bana bu şansı verdikleri için Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza minnettarım" dedi.

Yarım sezonda iyi performans

Sergen Yalçın, 2019-20 sezonunda devraldığı Beşiktaş'ın başında 15 maça çıktı. Abdullah Avcı dönemi sonrası sadece ligde mücadelesini sürdürebilen Beşiktaş'ta çıktığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

2020-21 rüya gibi geçti!

2020-21 sezonu ise Beşiktaş adına rüya gibi geçti. Siyah-Beyazlılar, sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları ile tamamladı. Beşiktaş'ın başında 2020-21 sezonunda 47 maça çıkan Sergen Yalçın; 30 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi ile sezonu tamamladı.

Kötü başlangıç, son oldu

2021-22 sezonu ise yapılan transferlerle artan beklentiyi ilk etapta karşılayamadı. Beşiktaş, ligde oynadığı 15 maçta 21 puan toplayabildi. Özellikle son 5 lig maçında galibiyet alınamazken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de C Grubu puansız tamamlandı. Ligdeki 5 maçlık galibiyet hasreti ve Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-0'lık son Dortmund mağlubiyeti ile Sergen Yalçın, yönetime istifasını sundu ve bunun kabulü ile de yollar ayrıldı.

Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada, "29 Ocak 2020 tarihinden bu güne Profesyonel Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Görev süresince Profesyonel Futbol Takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın ‘a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş karnesi

82 resmi maç

46 galibiyet

13 beraberlik

23 mağlubiyet

-

1 Süper Lig şampiyonluğu

1 Türkiye Kupası şampiyonluğu