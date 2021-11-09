Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli maç arasında İstanbul’da kalan futbolcularda dünkü idman öncesi yaklaşık 1 saat süren bir toplantı yaparak kaybedilen puanlar ve maçların analizini masaya yatırdı. Siyah beyazlı takımın güçlü ve teknik kadrosu bulunduğuna hatırlatan Sergen Yalçın “Sezon başından bu yana çok iyi çıkış yaptık. Fakat son haftalarda Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig ’de kaybettiğimiz maçlar ve puanların nedenleri açık ve net ortada. Kolay gol yiyiyoruz. Pozisyona giriyor ama gol atamıyoruz. Bir sıkıntı varsa hep beraber çözeceğiz” dedi.

Sakatlıklar nedeniyle bazı oyuncuların bireysel anlamda karşılaşma ve antrenman eksikliği yaşadığını da ifade eden 49 yaşındaki siyah beyazlı çalıştırıcı “Biliyorum, sakatlıklardan dolayı bazı oyuncuları mevkilerinde oynatmıyoruz. Ancak oynayan bazı oyuncular da yüreklerini ortaya koymalı. Hata mutlaka yapılacak ama Beşiktaş forması altında bu kadar riskli ve hatalı oynanmamalı. Bunun önlemini alacağız. Sizlerin üzüldüğü kadar ben 10 katı üzüntü yaşıyorum. Beşiktaş kadrosu çok yetenekli ve güçlü oyunculardan kurulu. Herkes toparlansın” yorumunu yaptı.

Hürriyet







