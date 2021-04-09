Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, Aytemiz Alanyaspor maçından önce Kovid-19 testi negatif çıkan Cenk Tosun’la özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Vincent Aboubakar’ın yokluğunda antrenmansız olmasına rağmen Cenk’i ilk 11’de sahaya süren Yalçın’ın, “Bu halinle bile oynarsın, golünü de atarsın. Bir devre oynasan bana yeter” dediği belirlendi.

Riva’da boş durmadı

Sergen Yalçın’ın, Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup oldukları maçtan sonra kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, “Cyle Larin sol kanatta çok daha etkili. Solda takıma daha faydalı oluyor. Larin solda görev yaparken, forvette yer alan adamla daha üretken oynayabiliyor. Bu nedenle Cenk Tosun’un testi negatif çıkarsa onu ilk 11’de oynatacağım. Çünkü benim acil olarak kendi sistemime geri dönmem gerek” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Rachid Ghezzal’ın ilk 11’de yer almasıyla eski düzenine geri dönen Beşiktaş’ta, Erzurumspor maçına da Aboubakar’dan yoksun çıkacak olan Sergen Yalçın; Cyle Larin, Cenk Tosun ve Ghezzal üçlüsünü hücum silahları olarak kullanacak. Bu oyuncular Alanyaspor maçında olduğu gibi kendi bölgelerinde görev yapacak.

Bu arada karantina dönemini TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde geçiren Cenk Tosun’un da kendisini bireysel olarak Alanyaspor maçına hazırladığı ifade edildi. Golcü futbolcunun karantina koşullarını ihlal etmeden oda içinde fizik-kondisyon çalışmaları yaptığı ve mümkün olduğu kadar kendisini maça hazırlamaya gayret ettiği kaydedildi. (Skorer)