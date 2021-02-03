Süper Lig’in ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Antalyaspor maçı öncesinde futbolcularıyla taktik toplantısı gerçekleştirdi. Trabzonspor karşısında şanssız bir yenilgi aldıklarını aktaran siyah-beyazlı hoca, liderliği geri almak için geçmişe değil, geleceğe bakmak zorunda olduklarını söyledi.

GARANTİ PAS VURGUSU

Antalyaspor deplasmanında yeni bir galibiyet serisi başlatılmasını isteyen Sergen Yalçın’ın orta sahadaki top kayıplarının altını çizdiği belirlendi. Deneyimli hocanın özellikle riski bölgelerde garanti pasların tercih edilmesini söylediği öğrenildi.

MONTERO GHEZZAL YEDEK

Beşiktaş’ın teknik patronu, Antalyaspor deplasmanında biri mecburi olmak üzere ilk 11’de üç değişiklik düşünüyor. Sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz’ın yokluğunda Fabrice N’Sakala’yı sahaya sürecek olan Sergen Yalçın’ın, Francisco Montero ve Rachid Ghezzal’ı yedeğe çekebileceği ifade edildi.

ATİBA DİNLENDİRİLEBİLİR

Bu oyuncuların yerlerine Welinton ve Kevin N’Koudou’ya 11’de görev vermeyi planlayan siyah-beyazlı hocanın, kaptan Atiba Hutchinson’u da dinlendirebileceği kaydedildi. Son dönemde tüm maçlarda görev yapan 37 yaşındaki Kanadalı oyuncunun yerine Necip Uysal’ın 11’de yer alabileceği vurgulandı. (Skorer)