Beşiktaş haberi | Sergen Yalçın: Stres yok seri var!

Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nda yoluna iddialı bir şekilde devam eden Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın’ın hedefi, 2 alanda da şampiyonluğa ulaşmak... Ligde 1 maçı eksik olmasına rağmen 2 puan farkla zirvede bulunan Kartal’ın başarılı hocası, 3 maçlık kritik periyot öncesinde dün oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Yalçın, Başakşehir ve Fenerbahçe’yle oynayacakları maçların 2 kulvarda da gidişatlarını belirleyeceğini söyledi.

Başarılı hoca, “Ekip olarak iyi bir çıkış yakaladık. Güç ve konum olarak oldukça iyi seviyedeyiz. Şimdi önümüzde 2 kulvarda da geleceğimizi belirleyecek 3 kritik maç var. Başakşehir’le lig ve kupada sonrasında Fenerbahçe’yle karşılaşacağız. Bu 3 önemli mücadeleyi de stres yapmadan geçersek 2 kulvarda da avantajımızı artırırız. Bu konuda size olan inancım tam” diyerek futbolcularını onore etti.

‘Bireysel hatalar...’

Tecrübeli teknik adam, bu açıklamalarının sonunda ise rehavet vurgusu yaparak, “Önümüzde uzun bir maraton var ve dikkatli olmamız şart. Sezon sonu için hepimizin büyük planları var. İstediğimizi alabilmemiz için size söylediklerimi sahada harfiyen yerine getirmeli ve bireysel hataları da minimuma indirmelisiniz” diyerek sözlerini tamamladı.

Orhan Yıldırım



