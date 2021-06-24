Beşiktaş haberi... Sergen Yalçın sözleşme imzalama sürecini anlattı

Sergen Yalçın'ın Hürriyet'e yaptığı açıklamalar şu şekilde:

15 GÜN TELEFONUMU KAPADIM

Mental olarak çok yoruldum. Futbol yaşamım dahil hiçbir teknik adamlık döneminde hiç bu kadar sıkıntıya girmedim. Stres içinde olmadım. Üstelik Covid-19'a yakalandıktan sonra öleceğimi düşündüm. Vasiyetimi bile yazdım. Ancak moral ve motivasyonumu hep dik tutmaya çalıştım. Modumun düştüğü günler, hatta haftalar oldu. Sosyal medyada yazılan çizilenler. Beşiktaşlı yöneticilerle ters düştüğüm şeklinde yapılan haberler beni çok üzdü. Şunu bilsinler: Hepimizin ortak menfaati Beşiktaş . Ligler biter bitmez menajer arkadaşım Hakan Korkmaz ile Çeşme'ye kaçtım. 15 gün telefonlarımı kapattım. Bu süreç içerisinde yönetimle diyalog kopukluğu da oldu.

BİR SÜRE ÇALIŞMAMAYI DÜŞÜNDÜM

Sahada kaybetmeye asla tahammülü olmayan bir yapıya sahibim. Transfer belirsizliğinden bunalıma girdim.

Kafamda hep gelecek sezon vardı. Bunu düşünmekten sağlığım bozuldu.

Sezon bitimine doğru yeni sezon için herhangi bir koordinasyon ve program yapılmamıştı.

Mental yorgunluk ve ilgisizlik moralimi bozdu.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu ile ya da yönetimden birisi ile hiçbir sorunum yok ama buna rağmen sanki sorun var gibi gösterdiler.

Beşiktaş'a gelmemde en büyük pay taraftarlarımızdır. Onlara karşı sorumluluğum vardı. Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olmak istemiyordum. Çünkü ekonomik olarak kulüp zor durumdaydı.

Transfer belirsizdi. Bir çok oyuncu kiralıktı. Uykularım kaçtı. Yeni sezon kadrosu konusunda kaygım vardı. Hiçbir görüşme yapılmıyordu. Sinerjim düştü. Yönetim de haklıydı. Geçmiş yönetimlerin borçlarıyla, hacizleriyle uğraşıyordu.

Hiçbir takımdan teklif almadım. Ve kesinlikle çalışmayacaktım.

YENİDEN İZMA ATTIM ÇÜNKÜ...

Benim için para hiç gündemde değildi. Hiçbir zaman birinci önceliğim olmadı. Sistem ve prensipler her şeyin önünde gelirdi. Yaptığımız görüşmelerde Kurumsal isteklerim kabul edildi.

Futbol Şube Sorumluğu Emre Kocadağ beni tatilimde ve evimde yalnız bırakmadı. Onunla yaptığımız konuşmalar ve olumlu baskısı dönüş ve yeni anlaşma kararımda etkili oldu. Beni ikna etti.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile sorunum yok. İletişim kopukluğu oldu. Sözleşme konusunda hiç pazarlık yapmadık. O da kulübün 5 kuruşunu takip ediyor haklı olarak. Başkanımız Ahmet Nur Çebi boş sözleşme mukavelesine hakkım olan ücreti vererek dönmemi sağladı.

Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgisi ve evime kadar gelerek sevgi gösterisinde bulunması da fikrimi değiştirmemde önemli rol oynadı.

Kaynak: Hürriyet