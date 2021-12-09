Beşiktaş haberi... Sergen Yalçın: Ligde işleri düzelteceğiz

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde önceki gece Borussia Dortmund’a 5-0’lık skorla kaybeden Beşiktaş , C Grubu’nu puansız kapatmıştı. Bu sonuçla turnuvanın en başarısız takımı olan Kara Kartal’da bu kötü tabloyla beraber teknik direktör Sergen Yalçın’ın yedek kadro tercihi de eleştirilmişti. Vida, Rosier, Atiba ve Ghezzal gibi takımın as oyuncularını Süper Lig ’e saklayan Yalçın’ın bu davranışına anlam verilememişti. Dortmund mağlubiyetiyle grup aşamalarında; 2.8 milyon Euro’luk galibiyet ve 930 bin Euro’luk beraberlik bonuslarından hiçbirinden yararlanamayan Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrası kötü tabloyu değerlendirdi.









‘Eleştiriler normal’

Yalçın, “Beşiktaş’ın bu durumu uykularımı kaçırıyor. Eleştiriler normal. Bazıları yersiz. Geçen sene iki kupa aldık. Aynı taktiği uyguladık. Biz, oyuncuya her türlü idman yaptırıyoruz. Konuşuyoruz. Analiz ediyoruz. Ama bir türlü sahaya yansıtamadık. Gol atamıyoruz. Onca pozisyona giriyoruz. Şampiyonlar Ligi başka bir seviye. En küçük hatada faturayı yapıştırıyorlar. Asıl sıkıntı ligdeki durum. Bunu düzelteceğiz. Başka yolu yok. Üzdüğümüz taraftarlarımdan özür diliyoruz. Hepsine minnettarım” ifadelerini kullandı.

‘Katar’da kamp yapacağız’

Takımın devre arası programıyla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, “5 Ocak’ta Katar’da Süper Kupa oynayacağız. Maç sonrası 3-4 gün orada kalıp kamp yapacağız. 9 Ocak’taki Rize maçı için oradan direkt uçacağız” sözlerini sarfetti. Ocak ayındaki takviye dönemi planlaması için de konuşan Yalçın, “Ara transfer döneminde öyle beklentimiz yok. Ama hiç de belli olmaz. Mutlaka gelen giden olacaktır” sözlerini dile getirdi.

Orhan Yıldırım







