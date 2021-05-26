Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın imzayı atıyor

Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş'ı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu yaparak çifte zafer yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın, Haziran başında imza için İstanbul'a gelecek. Çok yoğun ve yıpratıcı geçen sezonun ardından Sergen Yalçın soluğu tatil bölgesinde aldı.

Önce raporu verecek

Yalçın, önce yorgunluğunu atacak ardından yönetime takıma dair detaylı raporunu sunacak. Yalçın, geride kalan sezondan kadroda tutulması gerekenlerle, yolların ayırlması gereken isimleri bildirecek. Yalçın, yeni sezona dair transfer stratejisine de raporunda yer verecek.









Yalçın ve Sümer tatilde de yanyana

Kulübün icra kurulu üyelerinden Cenk Sümer de Sergen Yalçın ile aynı yerde tatilde bulunuyor. Kulübün yeni sezon bütçesini hazırlayın ekipte yer alan Sümer, sezon boyunca da Yalçın ile yakın bir mesaide bulundu. Tatil dönüşü Yalçın İstanbul'a gelecek ve başkan Ahmet Nur Çebi ile masaya oturacak.

3 yılı opsiyonlu 4 yıllık anlaşma

Sözleşmenin 1 artı 3 yıl olması planlanıyor. Çünkü gelecek yıl Mayıs ayında olağan genel kurul olacak. Dolayısıyla yönetim Yalçın'a 3 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme önerecek. Sergen Yalçın da daha önce yaptığı açıklamalarda, Türkiye'de her şeyin başarıya endeksli olduğunu belirterek, uzun vadeli anlaşmalara inanmadığını dile getirmişti.

En az 15 milyon lira

1.5 yıllık dönemde Beşiktaş'tan 9 milyon TL alan Sergen Yalçın, anlamlı bir iyileştirme istiyor. Yönetim de zor koşullarda takıma çifte kupa kazandıran Yalçın için koşulları sonuna kadar zorlayacak. Yalçın ile yıllık en az 15 milyon liralık bir anlaşma yapılması bekleniyor.







