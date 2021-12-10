Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş , teknik direktör arayışlarına hızlı bir şekilde başladı. Adaylar arasında Daniel Farke, Hannes Wolf ve Thorsten Fink gibi Alman hocalar öne çıksa da Rus basını Stanislav Cherchesov'un gündemde olduğunu belirtti.





Sport-Express'in haberine göre Cherchesov'un Beşiktaş'ın başına geçmesi gündemde... Siyah-Beyazlıların yeni teknik direktör konusundaki listesinde Cherchesov da yer alıyor.

Teknik direktörlük kariyerine 2004'te Avusturya'da Kufstein ve hemen sonrasında Wacker Tirol ile başlayan 58 yaşındaki teknik adam, 2007'de Spartak Moskova'nın başına geçerek ülkesine dönmüştü. Sonrasında Sochi, Terek, Amkar, Dinamo Moskova ve Polonya ekibi Legia Varşova'yı çalıştıran Cherchesov, son olarak 2016-21 yılları arasında Rusya Milli Takımı'nın başında yer almıştı.

Jesse Marsch da listede

Sport-Express'in haberinde Cherchesov'un yer aldığı listede Daniel Farke, Şenol Güneş ve Jesse Marsch isimlerine de yer verildi. Sezon başında büyük beklentilerle Leipzig'in başına geçen Jesse Marsch'ın görevine geçtiğimiz günlerde Alman ekibi tarafından son verilmişti.