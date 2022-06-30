Beşiktaş haberi! Rıdvan Yılmaz’da ödeme krizi

Bir süre önce Bundesliga ekibi Frankfurt’la anlaşmasına rağmen Rıdvan Yılmaz’ın henüz Almanya’ya gidip imza atmaması soru işaretlerine neden olmuştu. Bu konuda genç sol bekin menaceri Necdet Ergezen açıklama yaptı.

Ergezen, “Rıdvan Yılmaz transferinde Beşiktaş ile Frankfurt arasında şu anda ödeme planlaması üzerine görüşmeler sürüyor” ifadelerini kullandı. Bununla beraber Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’ın bonservis bedelini peşin almak isterken, Frankfurt‘un ise bu ücreti taksitler halinde ödemek istediği aktarıldı.