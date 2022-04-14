Rıdvan Yılmaz, gelecek sezon farklı bir takımda forma giyebilir. Beşiktaş 'ın sol beki, gösterdiği performans ile Avrupa ekiplerinin transfer listesinde öne çıkıyor.

NTV Spor'un haberine göre Belçika, Fransa, İskoçya, Portekiz, İngiltere ve Almanya'dan 10 farklı kulüp, Rıdvan'ı bir süredir takip ediyor. Kulüp temsilcilerinin maçlarını tribinden takip ettiği milli futbolcu için henüz resmi teklif yok.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, yaptığı basın toplantısında alt yapıdan yetişen oyuncuların kariyer hedeflerine destek olacaklarını dile getirmişti.

Beşiktaş yönetimi Rıdvan'ı takımda tutmak istese de, gelecek teklifleri geri çevirmek kolay olmayabilir.

Siyah beyazlıların alt yapısında yetişen ve 4 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, forma giydiği 58 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 20 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takım 'da görev aldı.