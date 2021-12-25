Beşiktaş , Sergen Yalçın döneminde üst üste 8 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamazken tüm camia kendisini buhranın içerisinde bulmuştu. Görevi U19 takımının teknik direktörü Önder Karaveli'nin devralmasının ardından, kriz kısa sürede aşıldı.. Önder hoca yönetiminde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayan siyah-beyazlı takımın ortaya koyduğu futbol ve mücadele, tribüntakım barışını yeniden getirdi. 47 yaşındaki çalıştırıcının 15 gün içerisinde yaptığı etki gözle görülür şekilde ortaya çıktı. İşte Karaveli'nin Beşiktaş'ta değiştirdikleri:

SAMİMİ YAKLAŞTI OYUNCULARI KAZANDI

İlk idmandan itibaren futbolcularla yakından ilgilenmeye başlayan Önder Karaveli ve ekibi, herkesle tek tek uzun süre görüştü. Samimi bir yaklaşımla oyuncuları kazanmaya başladı. İletişimi her gün sıcak tuttu, oyuncularla birlikte vakit geçirerek onları motive etmeye çalıştı, bunda da başarılı oldu.

ANTRENMAN SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş'ta bu sezonki kötü tabloda antrenman sistemi de çok ağır eleştiri konusu olmuştu. Oyuncuların çeşitli şekillerde serzenişlerde bulunduğu dillendiriliyordu. Önder Karaveli, antrenman sistemini değiştirdi, futbolcuların fizik güçlerini toparlamaya odaklı çalışmalar yaptı. Ancak bunu yaparken işin içine eğlenceli çalışma metotları kattı. Futbolcuların da antrenmanlardan keyif aldıkları yüzlerine yansıdı.

VİDEOLU-KOLAJLI MOTİVASYON İŞE YARADI

Performansı düşük olan oyuncular üzerine onları motive edici hazırlıklar yapan Karaveli, ilk olarak Batshuayi'yi işin içerisine soktu. Belçikalı golcüye geçmişte attığı gollerin örneklerinden oluşan video hazırlandı, karşılığı Kayseri maçında attığı 2 golle alındı. Ghezzal ve Larin'in de geçtiğimiz sezon yaptığı saha içi organizasyonlar, attığı goller ve asistlerden oluşan kolaj kendilerine izletildi. İki oyuncu, ekstra motive olarak kendilerinden beklenenleri uygulamaya başladı ve Göztepe maçında 1'er gol kaydetti.

PJANİC-JOSEF DEĞİŞİKLİĞİ VİTES ARTIRDI

Sezon başından bu yana savunmanın önünde oynayan Josef de Souza ile 8 numarada görev yapan Miralem Pjanic'in yerlerini değiştiren deneyimli antrenör, olumlu geri dönüş almayı başardı. Josef derbide 2 golle yıldızlaşırken, Pjanic de sahaya ağırlığını koymaya başladı.

GERİYE DÜŞÜNCE VAZGEÇMEK YOK

BU sezon Sergen Yalçın yönetiminde geriye düştüğü maçları kazanma noktasında başarılı olamayan ve sadece Antalyaspor'u bu şekilde mağlup eden Beşiktaş'ta oyuncuların psikolojik olarak kırılmaları ortadan kalktı. Kayserispor ve Göztepe maçlarını geriden gelerek kazanan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe 'ye karşı da iki kez yenik duruma düşmesine rağmen maçı bırakmadı ve mücadelesini sonuna kadar sürdürerek beraberlik çıkardı.

2.6 PUAN

15. haftaya kadar 22 gol atarak 1.4 ortalama yakalayan Beşiktaş, Önder Karaveli'nin görev yaptığı son 3 karşılaşmada 8 gol atıp 2.6 ortalamaya ulaştı.

Önder Karaveli, Beşiktaş'ın başındaki ilk maçında Kayseri'yi 4-2 yendi. Sonrasında F.Bahçe ile 2-2 berabere kalırken Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. 3 karşılaşmada 2.33 puan ortalaması tutturdu.

Kaynak: Sabah