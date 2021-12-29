Beşiktaş haberi: Önder Karaveli ile yola devam

Beşiktaş ’ta Sergen Yalçın’la yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen U-19 takımı teknik direktörü Önder Karaveli, Siyah-Beyazlılar’ın A Takımı’ndaki kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı. Kayserispor, Fenerbahçe ve Göztepe karşılaşmalarında geriye düşmelerine rağmen 3 mücadeleyi de çeviren ve 7 puan toplayan Önder Karaveli, Beşiktaş camiasının büyük beğenisini kazanmıştı. Pro Lisanslı teknik adamın takımdaki durumu, önceki akşam Konyaspor karşısında elde edilen mağlubiyet sonrasında özellikle sosyal medyada tartışma konusu olsa da yönetimin 47 yaşındaki teknik adama inancı hâlâ devame diyor. Tecrübeli çalıştırıcının takımda yarattığı pozitif havadan memnun olan Beşiktaş Yönetimi'nin Karaveli'ye desteğini aynı şekilde sürdürdüğü kaydedildi.

2 maçlık tablo belirleyici olacak

Yarın akşam Türkiye Kupası'nda oynanacak Altay maçında da takımın başında yer alacak Önder hocanın 5 Ocak'ta Katar'da yapılacak Antalyaspor müsabakasında da görevine devam edeceği belirtildi. Bu 2 karşılaşmadan da olumsuz sonuç alınmaması halinde Önder Karaveli'nin sezonun ikinci yarısında da Beşiktaş Teknik Direktörü olarak devam etmesi bekleniyor.