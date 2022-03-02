Beşiktaş haberi: Önder Karaveli için özel karşılaşma

Kayserispor ile oynanacak olan kupa mücadelesi, Önder Karaveli için de özel bir maç olacak.

Sergen Yalçın’ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş ’ın başında ilk kez sahaya çıkan Önder Karaveli, ilk maçında Kayserispor’la karşı karşıya gelmiş ve takımı sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrılmıştı. Karaveli, bu kez kupa mücadelesinde Kayserispor’u eleyerek yarı finale yükselmek istiyor.

U19 takımının başından A Takıma yükselen Karaveli, Beşiktaş’ın başında çıktığı 12 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Türkiye Kupası’nda da Altay ve Göztepe ’yi kupanın dışına itmeyi başardı. Süper Kupa’yı kazandı