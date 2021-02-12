Oğuzhan Özyakup'un yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde: "Yarı finale çıktığımız için mutluyuz. Maça çok iyi başladık, 120 dakika maça hakimdik. Rakibin şu an net pozisyonunu hatırlamıyorum. Bizim 2-3 net pozisyonumuz vardı. Golüm için de mutluyum. Bu dönemde 120 dakika oynamak kolay değil. Maçı çok iyi oynadık. Golde çalıştığımız bir şey de var. Herkesin görmediği şeyler oluyor. İdmanda çalışıyoruz. Bu da öyle bir durum oldu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN NELER GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM"

Bugün bizim hedefimiz kupada yarı finaldi, burada 2 şampiyonluk yaşadım. Şampiyonluk için neler gerektiğini biliyorum. Bu sezon gerçekten şampiyon olmak için her şeyi doğru yapıyoruz, böyle devam etmemiz gerekiyor. Cenk Tosun çok yakın arkadaşım. Geldiği için çok mutluyum. Takım için de tabii ki mutluyum. Cenk çok çalışan hepimizin bildiği bir forvet. O da çok mutlu. İki taraf için de hayırlı olur inşallah.